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В Надыме массовое отравление школьников произошло из-за норовируса

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) массовое отравление учеников начальной школы №9 произошло из-за заражения норовирусом первого типа. Как сообщили в администрации Надымского района, сейчас работа пищеблока в школе приостановлена.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 11 декабря. Семь детей начальных классов обратились в Надымскую ЦРБ с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту. Один из детей был госпитализирован, состояние остальных школьников оценивалось как удовлетворительное.

Впоследствии ученики начальных классов были переведены на дистанционный формат обучения. «По итогам работы лаборатории Роспотребнадзора у заболевших школьников выявлен норовирус первого типа. Ведется наблюдение за контактными детьми и динамикой развития ситуации. Заболевание на данный момент протекает без осложнений, лечение проводится амбулаторно», — сообщили в мэрии с уточнением, что сейчас в школе проводится заключительная дезинфекция помещений.

Мария Шараева

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