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В Марий Эл возбудили дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

Следственный комитет России по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СКР по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

СКР по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

Фото: Пресс-служба СКР по Республике Марий Эл

СКР по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

Фото: Пресс-служба СКР по Республике Марий Эл

Трагедия произошла 13 декабря вечером на 33-м километре автодороги «Красный Мост-Килемары-Шаранга» в Килемарском районе. По предварительным данным, 17-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебную автотехническую экспертизу. Сейчас ведется поиск очевидцев и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Анар Зейналов

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