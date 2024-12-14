В Марий Эл возбудили дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

Следственный комитет России по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

Фото: Пресс-служба СКР по Республике Марий Эл СКР по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

Фото: Пресс-служба СКР по Республике Марий Эл

Трагедия произошла 13 декабря вечером на 33-м километре автодороги «Красный Мост-Килемары-Шаранга» в Килемарском районе. По предварительным данным, 17-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебную автотехническую экспертизу. Сейчас ведется поиск очевидцев и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Анар Зейналов