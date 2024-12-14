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В Марий Эл в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Килемарском районе Марий Эл автомобиль ВАЗ-2107 под управлением несовершеннолетнего водителя съехал с дороги и врезался в столб ЛЭП. В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Авария произошла 13 декабря около 21:00 на 33-м километре автодороги «Красный мост – Килемары – Шаранга» возле поселка Килемары. По предварительным данным, за рулем ВАЗ-2107 находилась 17-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и врезался в столб ЛЭП.

В результате ДТП находившаяся в машине 17-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

Прокуратура Килемарского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Анар Зейналов

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