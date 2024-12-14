В Казани финансовый аналитик в транспортно-логистических компаниях может зарабатывать до 170 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплата финансовых аналитиков в Казани достигла 170 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Зарплата финансовых аналитиков в Казани достигла 170 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным исследования, зарплаты финансовых аналитиков в Казани варьируются от 50 до 170 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации и опыта работы.

Начинающие специалисты с высшим образованием и опытом работы от года могут рассчитывать на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей. Для получения 60-80 тысяч рублей требуется знание бизнес-планирования и навыки анализа данных.

Более опытные аналитики со знанием МСФО и РСБУ, опытом работы от двух лет могут претендовать на зарплату 80-120 тысяч рублей. Высшую планку в 120-170 тысяч рублей предлагают специалистам со свободным английским, профессиональными сертификатами и опытом работы от трех лет в крупных компаниях.

Исследование также показало, что среднестатистический соискатель на должность финансового аналитика в Казани — это женщина 42 лет с высшим образованием. 33% кандидатов готовы к переезду ради работы.

Анар Зейналов