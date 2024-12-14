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Свердловчанина будут судить за контрабанду сигарет на 35,5 млн рублей

В Карталинский городской суд Челябинской области передано уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, обвиняемого по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), сообщили в Генеральной прокуратуре.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По версии органов дознания, свердловчанин действовал в период с августа по сентябрь текущего года. «Обвиняемый в нарушение установленного законодательством порядка переместил через государственную границу табачную продукцию стоимостью свыше 35,5 млн руб.», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с целью сокрытия партии сигарет он перевозил их в контейнерах вместе с сухофруктами. Обвинительное заключение по делу было утверждено Уральской транспортной прокуратурой.

Мария Шараева

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