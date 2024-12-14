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В шести домах центра Ростова отключили отопление из-за дефекта теплотрассы

В Кировском районе Ростова шесть домов остались без тепла из-за дефекта теплотрассы по пер. Крепостному, 77. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Теплоснабжение ограничено в домах по следующим адресам: пер.Крепостной, 77, 87, 100, 104 и ул.Пушкинская, 192, 206.

ООО «Ростовские тепловые сети» планируют завершить работы по устранению дефекта до 15:00 14 декабря.

Кристина Федичкина

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