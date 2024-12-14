В Ярославле в ДТП на Ленинградском проспекте пострадали четверо

В Ярославле в аварии с участием трех машин на Ленинградском проспекте пострадали четыре человека. Об этом сообщили в областном УМВД.

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По данным ведомства, 13 декабря в районе 17:50 на Ленинградском проспекте около дома №94 столкнулись автомобили LADA Vesta, Geely и LADA. В результате ДТП двух пассажиров LADA Vesta госпитализировали. Водителям других двух машин назначено амбулаторное лечение.

«Сотрудники Гоставтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД. Ранее в соцсетях сообщалось, что ДТП привело к пробке.

Алла Чижова