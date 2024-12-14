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Банк Уралсиб получил наивысшую оценку «Знак качества» за обслуживание малого и среднего бизнеса

12 декабря 2024 года аналитический центр «БизнесДром» присвоил оценку «Знак качества» Банку Уралсиб на уровне А1, оценив качество обслуживания и услуг для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Эксперты «БизнесДром» отмечают, что Уралсиб оказывает клиентский сервис очень высокого уровня. Банк активно развивает направление работы с МСБ, входит в Топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (по данным Эксперт РА). Клиентам-предпринимателям доступно дистанционное открытие расчетного счета, для этого достаточно оставить онлайн-заявку на сайте или по звонку горячей линии. Затем клиенту будет назначен менеджер, который приедет в удобное для клиента время и место для подписания документов. При этом для открытия счета требуется минимальный набор документов.

Банк предлагает гибкие тарифы под любой вид бизнеса. Предприниматели – клиенты Банка Уралсиб могут круглосуточно получать поддержку по телефону или в чате. Есть возможность заказать обратный звонок и оставить онлайн-заявку на продукт. Банк также предоставляет услуги по регистрации юридического лица, предлагает клиентам оформление бизнес-карты с кешбэком и гибкие тарифы с разными видами компенсаций. Бесплатно для клиентов доступна услуга «Светофор», которая показывает надежность контрагента.

Банк Уралсиб регулярно обновляет сервисы для клиентов. В ноябре 2024 года был запущен информационный сервис в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн, который предупреждает клиента о неоплаченных в срок расчетных документах, а также ограничениях по счетам.

В ходе проверок, проведенных в формате «Тайный покупатель», потенциальные клиенты получали консультацию по поводу удаленного открытия расчетного счета для малого бизнеса и ИП. Отмечали приветливость и активность сотрудников. Сотрудники вели конструктивный диалог, старались заинтересовать. Клиенты отметили консультации как полные и информативные: был подобран пакет для расчетного счета, рассказаны особенности и нюансы. Пользователям доступен широкий спектр дополнительных функций и возможностей, которые упрощают ведение бизнеса.

По результатам проверок потенциальные клиенты были готовы в будущем воспользоваться услугами банка и рекомендовать его своим родным и близким.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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