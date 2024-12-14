Движение по Транскавказской магистрали возобновлено

На участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии возобновлено движение всех видов транспорта, сообщило региональное МЧС. Движение по магистрали было прекращено с 22:15 мск 13 декабря из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада.

Проезд по магистрали открыт с 9:00 мск 14 декабря на участке населенный пункт Бурон—Северный Портал Рокского тоннеля.

13 декабря в Северной Осетии был введен режим чрезвычайной ситуации на фоне ухудшения погоды. Полностью было остановлено движение по Военно-Грузинской дороге. В местах скопления транспорта организовали пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. На местах дежурили бригады скорой помощи. Все экстренные и коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим работы.