Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение по Транскавказской магистрали возобновлено

На участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии возобновлено движение всех видов транспорта, сообщило региональное МЧС. Движение по магистрали было прекращено с 22:15 мск 13 декабря из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада.

Проезд по магистрали открыт с 9:00 мск 14 декабря на участке населенный пункт Бурон—Северный Портал Рокского тоннеля.

13 декабря в Северной Осетии был введен режим чрезвычайной ситуации на фоне ухудшения погоды. Полностью было остановлено движение по Военно-Грузинской дороге. В местах скопления транспорта организовали пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. На местах дежурили бригады скорой помощи. Все экстренные и коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим работы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...