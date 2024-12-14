В Республике Татарстан сегодня, 14 декабря, днем температура воздуха опустится до -12 градусов, местами пройдет снег и метель. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане похолодает до -12 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане похолодает до -12 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в республике будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем снегопад сохранится в отдельных районах. В некоторых частях республики возможна метель.

Ветер западный и северо-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром опустится до -9...-14 градусов, при прояснениях до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -7...-12 градусов. На дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что в выходные в Татарстане температура воздуха опустится до -22 градусов.

Анар Зейналов