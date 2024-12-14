В Казани за сутки произошло 267 ДТП, один человек погиб

В пятницу, 13 декабря, в Казани произошло 267 ДТП. Три из них - с пострадавшими, в одном случае погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

По данным ведомства, смертельная авария произошла из-за разворота в неположенном месте. Два других ДТП с пострадавшими случились из-за несоблюдения дистанции и выезда на встречную полосу движения.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали семь нетрезвых водителей и пять человек без водительских прав. В отдел полиции были доставлены три человека, подозреваемых в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что на 782-м километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовик DAF. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

Анар Зейналов