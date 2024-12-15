Евробонды переехали в Россию

Доходности суверенных замещающих облигаций снизились за первую неделю торгов до 8,4–12,4% годовых. Эти значения вдвое ниже номинальных ставок по рублевым депозитам, однако такие облигации могут стать хорошей защитой от ослабления российской валюты. Эти инструменты могут приобретать неквалифицированные инвесторы, однако из-за большого номинала некоторых выпусков они могут быть недоступными для широкой розницы. В качестве альтернативы можно рассмотреть паевые фонды, инвестирующие в суверенные и корпоративные замещающие облигации.

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Замещение в рынке

В начале декабря Минфин объявил итоги замещения 13 выпусков суверенных евробондов. Были замещены на сумму $20,8 млрд по номиналу (64,2% от общего объема). Оставшиеся евробонды на $11,6 млрд по номиналу продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному указом президента РФ от 9 сентября 2023 года.

Первые торги рядом замещающих суверенных облигаций формально начались 5 декабря, но по большей части таких бумаг (прежде всего номинированных в евро) первые сделки пошли лишь 6 декабря. Котировки почти всех выпусков облигаций в начале торгов были значительно ниже 100% от номинала (за исключением долларового выпуска с погашаемого в июне 2028 года, который начал торги с отметки 108,5%). В целом по итогам первого дня торгов доходность выпусков замещающих суверенных облигаций в долларах США составила 9,6–13,7% годовых, доходность выпусков в евро — 11,5–14,8% годовых.

Ликвидность в цене

Впрочем, за неделю котировки выросли на 2–22%, до 55–111% от номинала. В итоге к настоящему времени доходность облигаций в долларах снизилась до 8,4–11,6% годовых, а доходность облигаций в евро опустилась до 8,5–12,4% годовых. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Корнев обращает внимание, что наиболее быстро росли котировки у облигаций с погашением в 2028 году (из-за самого высокого купона, 11,48%), а также у более длинных облигаций — с погашением в 2036 году и более поздним.

Участники рынка отмечают более высокие объемы торгов в суверенных замещающих облигациях, чем в аналогичных корпоративных бондах. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, по итогам первой полной недели торгов объем составил около 21 млрд руб., более чем в два раза выше объема сделок с замещающими корпоративными облигациями. «Максимальный объем сделок с наиболее ликвидным выпуском замещающих суверенных облигаций был в четыре раза больше, чем объем сделок с наиболее ликвидным выпуском замещающих корпоративных облигаций»,— отмечает господин Ермак.

Выбор в разнообразии

Суверенные замещающие облигации доступны неограниченному кругу инвесторов, но номинал большей части бумаг составляет 100–200 тыс. евро или долларов, что делает их приобретение затруднительным для розничных инвесторов. В то же время выпуск с погашением в 2028 году имеет номинал $1 тыс., а выпуск с погашением в 2030 году — всего $0,055, что делает их более доступными. Низкий номинал облигаций в сочетании с высоким купоном, как отмечает Владимир Корнев, сделал трехлетние облигации интересными для широкого круга инвесторов. Однако с учетом того, что бумаги торгуются заметно выше номинала, по мере приближения к погашению они будут снижаться в цене (вплоть до 100%).

В случае, когда частные инвесторы не готовы заниматься подбором таких бумаг и последующим реинвестированием, им могут подойти фонды, ориентированные на такие вложения.

Подобные ПИФы есть у многих крупных УК, а в их активы теперь входят как замещающие суверенные еврооблигации, так и корпоративные замещающие облигации. В некоторых случаях к ним добавляются и юаневые облигации. По данным Investfunds, за 11 месяцев 2024 года паи подобных фондов выросли в цене на 17–25%. В значительной степени это было связано с ростом курса доллара — на 20%, до 106,5 руб./$.

Виталий Гайдаев