Суд в Сочи рассмотрит иск к экс-директору «Утриша» о взыскании 988 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края подала иск в Адлерский районный суд к бывшему директору заповедника «Утриш» (Анапа) Олегу Кондратьеву с требованием возместить ущерб в размере 988 млн руб. Иск связан с пожаром, произошедшим в заповеднике в 2020 году, который привел к уничтожению значительного количества деревьев, включая реликтовые. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Прокуратура установила бездействие ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» по взысканию ущерба, причиненного преступлением, совершенным бывшим директором учреждения по ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным ТАСС, два года назад Олега Кондратьева признали виновным по двум уголовным статьям: ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Согласно материалам дела, во время руководства заповедником Кондратьев принуждал инспекторов заниматься коммерческими экскурсиями вместо охраны территории. В 2020 году на территории заповедника произошел пожар, уничтоживший около 130 га леса.

Заповедник «Утриш» был создан в 2010 году для сохранения и восстановления природных комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа. Площадь заповедника составляет более 9900 гектаров, включая морскую акваторию площадью около 1428 гектаров.

Лия Пацан