Аналитики назвали топ-3 востребованных сфер деятельности на Дону

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob подвели итоги уходящего 2024 года на рынке труда Ростовской области и перечислили три самые востребованные сферы деятельности в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, больше всего вакансий приходится на промышленность и производство. В этой отрасли востребованы квалифицированные рабочие — мастера цехов/участков работ. За год число таких предложений увеличилось на 20%. На втором месте — строительство, проектирование и недвижимость. Чаще всего в этой сфере ищут производителей работ (+15% за год). Замыкает тройку сфера ритейла, в которой востребованы продавцы консультанты/кассиры, администраторы и директора магазинов (+ 23% за год).

Спрос на персонал в регионе за год вырос на 20%. Резюме стало больше на 14%. При этом за два года количество вакансий выросло в 1,8 раза, а число размещенных резюме — на 10%. Как и страна в целом, Ростовская область испытывает серьезный дефицит персонала, отмечают аналитики.

Анастасия Казуков