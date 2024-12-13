Шоколадные конфеты подорожали в Ростовской области на 13%

Средняя цена коробки шоколадных конфет в Ростовской области выросла за год на 13%, достигнув 604 руб. Об этом «Деловой газете.Юг» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом, спрос на сладости вырос на 14% в сравнении с декабрем прошлого года.

Ранее «Ъ» сообщал о том, что шесть российских производителей кондитерских изделий предупредили ритейлеров о планах повысить цены на свою продукцию в декабре.

Дмитрий Ковалевский