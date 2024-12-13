Полиция ведет проверку «поножовщины» в общежитии колледжа

В Ярославской области полиция установила всех участников драки, которая произошла 12 декабря в общежитии ГПОУ ЯО «Борисоглебский политехнический колледж». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Утром 13 декабря в соцсетях появились видео драки с участием студентов в общежитии колледжа. Автор поста, мать одного из участников драки, сообщила, что это «второй случай с поножовщиной» с начала года. В министерстве образования пояснили, что руководство колледжа передало информацию о произошедшем в полицию.

«Сотрудники Отд МВД России по Борисоглебскому району устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на территории общежития одного из учебных заведений. Личности всех участников конфликта установлены, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили в УМВД.

Как добавили в областном минобре, руководство колледжа также рассмотрит вопрос о возможном отчислении нарушителей распорядка в общежитии.

«В настоящее время обучение проходит в штатном режиме, приняты меры по усилению контроля за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка и обеспечением безопасности студентов»,— заключили в профильном министерстве.

Алла Чижова