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В Ростовской области задержали банду обнальщиков, заработавших 93 млн рублей

В Ростовской области задержали семь жителей разных регионов страны, обналичивших более 2 млрд руб. за три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Установлено, что с 2020 по 2023 год фигуранты зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они подделали около 1 тыс. распоряжений о переводе денег. Впоследствии средства обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот от их незаконной деятельности составил свыше 2 млрд руб., а доход — более 93 млн руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, фигурантам предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

В настоящее время фигурантов заключили под стражу.

Анастасия Казуков

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