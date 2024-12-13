Менеджер в Марий Эл обвиняется в получении коммерческого подкупа на 800 тыс. рублей

В Марий Эл возбуждено уголовное дело против менеджера по снабжению компании, производящей металлоизделия, за получение коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Марий Эл.

По версии следствия, с мая 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации соседней республики денежное вознаграждение в размере более 800 тыс. руб. за организацию поставок материалов для производства металлоизделий.

Обвиняемый частично признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств. Следствие также рассматривает версии о возможной причастности обвиняемого к аналогичным преступлениям.

Анар Зейналов