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АТОР: Запрет на турпутевки в Абхазию сохранится в 2024 году

Рекомендация Министерства экономического развития РФ российским туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию сохранится в 2024 году. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, по его словам, ограничение будет действовать до официальной отмены, пишет «Газета.Ru»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии. В 2024 году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там»,— сообщил господин Мурадян.

Эксперт отметил, что спрос на отдых в Абхазии сохраняется, несмотря на проблемы с электроснабжением в регионе. По его мнению, отмена запрета возможна после президентских выборов и стабилизации обстановки в республике.

Господин Мурадян также отметил важное значение Абхазии для российского туризма, поскольку она разгружает поток отдыхающих в Краснодарском крае. Закрытие абхазского направления может привести к перегрузке курортов Кубани и повышению стоимости отдыха, считает спикер.

Вячеслав Рыжков

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