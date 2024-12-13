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В области выдано более 700 предостережений за зарастание земли

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям за 11 месяцев 2024 года выдало 735 предостережений ярославским владельцам из-за зарастания их сельхозучастков. Данные приводит ведомство.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

629 предостережений получили физические лица, 90 — юрлица и 16 — органы местного самоуправления. Чаще всего предупреждения выдавались из-за зарастания земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Напомним, что в регионе в этом году проводилась работа по инвентаризации всех земель сельхозназначения, заброшенные участки выявляли в том числе с использованием беспилотников. В правительстве области сообщали, что, если территория содержится не должным образом, ее изымут и реализуют на торгах.

«Наши земли сельхозназначения не должны простаивать. Запрос на них есть. Но пока одни аграрии увеличивают площади обработки и объемы продукции, у других собственников поля зарастают. Из 900 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в активном обороте только 300 тысяч»,— говорил летом 2024 года губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова

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