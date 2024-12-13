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В Екатеринбурге отметили День добровольца и наградили активных волонтеров

В Екатеринбурге прошел торжественный прием, посвященный Дню добровольца. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие состоялось во вторник, 13 декабря, в ККТ «Космос» и собрало тысячи волонтеров. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский, заместитель Губернатора Свердловской области Василий Козлов и активисты волонтерских объединений.

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

На мероприятии состоялась дискуссия «Перспективы развития добровольческого (волонтерского) движения в городе Екатеринбурге». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сейчас в добровольческое движение в городе вовлечены более 98 тыс. человек, от 11-летних до 73-летних. По его словам, городские власти поддерживают волонтерство: разработан перечень мер поддержки и создан центр помощи «Мы рядом», который помогает семьям бойцов на фронте. По данным администрации, волонтеры из Екатеринбурга работают не только в городе, но и по всей России и за рубежом. В этом году они действовали в 300 городах России и более чем в 10 странах мира.

В ходе церемонии награждения глава города вручил памятные медали четырем активистам за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи, дипломы пяти семьям, ставшим победителями в номинации «Семейное добровольчество» и шести победителям в номинации «Иностранный волонтер года». Благодарственные письма вручили семи наставникам, ставшим лучшими в номинации «Наставник добровольцев (волонтеров) города Екатеринбурга». Диплом главы Екатеринбурга в номинации «Своих не бросаем» получили семь добровольческих организаций.

«Ваша способность эффективно координировать свои действия и помогать людям в разных регионах и странах свидетельствует о высоком уровне ответственности, отзывчивости, организованности и стремления к развитию, что делает вас незаменимыми в любом уголке мира», – сказал волонтерам Алексей Орлов. Он предложил им вместе с ним первыми протестировать городской каток до его открытия 21 декабря.

Анна Капустина

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