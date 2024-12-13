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Замначальника Службы администрации кладбищ Ижевска заключили под стражу

Индустриальный райсуд Ижевска заключил под стражу заместителя начальника Службы администрации кладбищ Ижевска Олега Панина, обвиняемого в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд отправил Олега Панина в СИЗО на два месяца, до 12 февраля 2025 года.

Напомним, Олега Панина задержали сегодня. По данным следствия, он лоббировал интересы похоронного дома «ИжРитуал» в 2022-2024 годах. Сумма взяток составила 3,5 млн руб. В деле фигурируют земельные участки на закрытых для захоронения Южном и Хохряковском муниципальных кладбищах

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