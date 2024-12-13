Замначальника Службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по делу о взятке

Заместителя начальника Службы администрации кладбищ Ижевска задержали за получение взятки в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным ведомства, фигурант лоббировал интересы одной из коммерческих похоронных организаций Ижевска и передавал им информацию об умерших гражданах в 2022-2024 годах. Эти сведения компания использовала для «навязывания родственникам умерших услуг по выделению муниципальных земельных участков» по завышенным ценам. В региональном СУ СК добавили, что речь идет о закрытых для захоронения Южном и Хохряковском кладбищах.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. На сайте горадминистрации замначальника службы значится Олег Панин.