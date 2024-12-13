В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме, водителя спасли

В Татарстане 44-летний мужчина, проводивший испытания самодельного болотохода на реке Кама, провалился под лед в 250 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме

Фото: Фото пресс-службы МЧС России В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме

Фото: Фото пресс-службы МЧС России

Инцидент произошел во время несанкционированного выезда на лед. Автомобиль, переоборудованный под болотоход, не выдержал нагрузки и ушел под воду. Водителя спасли сотрудники МЧС, медицинская помощь ему не потребовалась.

Анар Зейналов