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В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме, водителя спасли

В Татарстане 44-летний мужчина, проводивший испытания самодельного болотохода на реке Кама, провалился под лед в 250 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме

В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме

Фото: Фото пресс-службы МЧС России

В Татарстане самодельный болотоход провалился под лед на Каме

Фото: Фото пресс-службы МЧС России

Инцидент произошел во время несанкционированного выезда на лед. Автомобиль, переоборудованный под болотоход, не выдержал нагрузки и ушел под воду. Водителя спасли сотрудники МЧС, медицинская помощь ему не потребовалась.

Анар Зейналов

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