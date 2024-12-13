На Ямале новым преподавателям колледжа будут выплачивать 1 млн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 1 января 2025 года специалисты из здравоохранения, образования и топливно-энергетического комплекса, трудоустроенные в колледжи, получат единовременную выплату в размере 1 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Будущие педагоги должны иметь не менее пяти лет стажа работы на предприятиях и отработать в колледже три года на должности «преподаватель» или «мастер производственного обучения». Для этого они могут пройти профессиональную переподготовку.

В ямальских средних профессиональных учебных заведениях планируется оборудовать мастерские для практических занятий под руководством опытных специалистов. В округе открыто 19 вакансий для таких позиций. «Важно, чтобы студенты получали не только хорошие теоретические знания, но и обретали базовые практические навыки. Для этого обновляем мастерские в наших колледжах, открываем центры опережающей профподготовки, взаимодействуем с предприятиями»,– сказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Помимо этого внедряется грантовая поддержка для лучших управленческих команд ямальских колледжей. Размер гранта составит от 5 до 35 млн руб. в зависимости от числа учащихся. Средства могут быть направлены на поощрение педагогов и улучшение условий их работы.

Напомним, с 1 января 2025 года на Ямале будет действовать мера поддержки для женщин до 30 лет, родивших первого ребенка. Они будут получать единовременную выплату в размере 1 млн руб.

Анна Капустина