Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии задержали подозреваемого в мошенничестве со строительными работами

В Сарапуле задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве со строительными работами, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Следствие считает, что обвиняемый размещал объявления о строительных услугах в интернете, выезжал на участки клиентов, брал предоплату, но через некоторое время прекращал работы и исчезал.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Установлена его причастность к двум преступлениям в Завьяловском районе. На задержанного возбудили несколько уголовных дел за мошенничество с причинением значительного ущерба (ст. 159 УК РФ).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...