В Удмуртии задержали подозреваемого в мошенничестве со строительными работами

В Сарапуле задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве со строительными работами, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Следствие считает, что обвиняемый размещал объявления о строительных услугах в интернете, выезжал на участки клиентов, брал предоплату, но через некоторое время прекращал работы и исчезал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Установлена его причастность к двум преступлениям в Завьяловском районе. На задержанного возбудили несколько уголовных дел за мошенничество с причинением значительного ущерба (ст. 159 УК РФ).