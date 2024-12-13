В Челябинске в десятке домов ограничено водоснабжение из-за аварии

На Свердловском проспекте в Челябинска произошла авария на водопроводе. Водоснабжение временно ограничено почти в десяти многоквартирных домах, сообщает пресс-служба муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»,

Для определения повреждения на водоводе водоснабжение ограничено на Свердловском проспекте в домах №№31, 33, 35А, 35, 39, 41, 41А и 41Б, а также на улице Калинина, 35, Кыштымской, 34, где расположено Челябинское епархиальное управление и в частных домах по улице Горшечная.

Бригада МУП «ПОВВ» приступила к работам. Жителей просят отнестись с пониманием к возникшим трудностям.