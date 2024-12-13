Свыше 1,9 тысячи семей Удмуртии получили остаток маткапитала

Более 1,9 тыс. семей Удмуртии получили остаток маткапитала в виде единовременной выплаты. Как сообщает пресс-служба отделения СФР по республике, на выплаты направили более 7,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Право на выплату имеют родители, у которых после распоряжения основной частью средств маткапитала осталась сумма, не превышающая 10 тыс. руб. Она осуществляется независимо от возраста ребенка и материального положения семьи.

Для получения единовременной выплаты необходимо, чтобы ранее поданные заявления о распоряжении маткапиталом были одобрены, а средства переведены. Семьи смогут использовать полученные деньги на любые цели.