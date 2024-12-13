На достройку «Дацюк-арены» и суда в Академическом направили более 2 млрд руб.

На завершение строительства в Екатеринбурге «Дацюк-арены» и суда в Академическом районе из регионального бюджета выделили более 2 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбург получит дополнительную субсидию на строительство второй очереди «Дацюк-арены» в размере 352 млн руб. Новая часть комплекса включает трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов на 48 комнат, столовую и отделение проката коньков. Строительная готовность объекта сейчас составляет 96%.

Кроме того, Екатеринбургу направят 1,9 млрд руб. на строительство здания суда в Академическом районе. Здание будет состоять из двух корпусов высотой три и четыре этажа, где разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Строители планируют завершить работу за год вместо запланированных двух лет.

Напомним, открытие второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге запланировано на январь. Новый корпус строят с февраля, завершить его планировалось в августе 2025 года. В здании появятся общежитие для спортсменов, площадку с трансформируемым хоккейным льдом, новое помещение для заточки коньков и проката инвентаря.

Анна Капустина