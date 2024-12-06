Вторую очередь «Дацюк-арены» в Екатеринбурге откроют в январе

Торжественное открытие второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге запланировано на январь, написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов. В декабре пройдет техническая приемка нового корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СШОР «Юность» Фото: Пресс-служба СШОР «Юность»

В январе в новом корпусе пройдут международный детский фестиваль хоккея. В нем примут участие спортсмены из России и Беларуси.

Напомним, международный детский фестиваль хоккея «Рождественский лед» должен был пройти с 3 по 8 января на арене «Неоплан», его планировали приурочить к открытию второй очереди «Дацюк-арены».

Новый корпус «Дацюк-арены» строят с февраля, он появится на месте стадиона «Юность». Завершить его планировалось в августе 2025 года. В здании появятся общежитие для спортсменов, площадку с трансформируемым хоккейным льдом, новое помещение для заточки коньков и проката инвентаря.

Анна Капустина