Вторую очередь «Дацюк-арены» в Екатеринбурге откроют в январе
Торжественное открытие второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге запланировано на январь, написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов. В декабре пройдет техническая приемка нового корпуса.
Фото: Пресс-служба СШОР «Юность»
В январе в новом корпусе пройдут международный детский фестиваль хоккея. В нем примут участие спортсмены из России и Беларуси.
Напомним, международный детский фестиваль хоккея «Рождественский лед» должен был пройти с 3 по 8 января на арене «Неоплан», его планировали приурочить к открытию второй очереди «Дацюк-арены».
Новый корпус «Дацюк-арены» строят с февраля, он появится на месте стадиона «Юность». Завершить его планировалось в августе 2025 года. В здании появятся общежитие для спортсменов, площадку с трансформируемым хоккейным льдом, новое помещение для заточки коньков и проката инвентаря.