Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ведущих нефтяных вузах страны прошли Дни «Удмуртнефти»

Студентам рассказали об особенностях работы в отрасли и карьере

Представители предприятия провели профориентационные встречи с будущими выпускниками Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И.М. Губкина и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Фото: «Удмуртнефть»

Фото: «Удмуртнефть»

Мероприятия, направленные на привлечение студентов-нефтяников, организуются в «Удмуртнефти» на протяжении всего года. Главная цель этих встреч – познакомить ребят с особенностями работы в отрасли и рассказать о возможностях старта карьеры на одном из крупнейших предприятий Удмуртии.

Диалог со студентами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел в онлайн-формате по видеосвязи. В этом московском университете учатся 57 выпускников из Удмуртии. Между вузом и «Удмуртнефтью» заключен долгосрочный договор, благодаря чему у студентов есть возможность прохождения оплачиваемой практики на предприятии.

В ходе мероприятия ребят проконсультировали по вопросам трудоустройства в «Удмуртнефть». При поступлении на работу выпускники вузов на три года приобретают статус молодых специалистов. За это время проводится масштабная работа – адаптация ребят на предприятии, вовлечение их в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, развитие компетенций и выявление лидерского потенциала. Молодым специалистам предоставляются социальные гарантии, включая участие в льготной ипотечной программе и компенсацию затрат на аренду жилья для приезжих сотрудников.

В еще одном вузе-партнере – ПНИПУ – делегация предприятия провела День «Удмуртнефти». Программа мероприятия включала не только информацию про выбор профессионального развития и карьерный рост, но и интеллектуальную игру с вопросами о нефтяной сфере. Студентам рассказали о возможностях прохождения практики и трудоустройства в «Удмуртнефти», мерах поддержки молодежи и деятельности совета молодых специалистов, а также дали советы по профессиональному и личностному развитию.

Регулярное участие предприятия в Днях «Роснефти» и «Удмуртнефти» на площадках различных нефтяных вузов страны является важным шагом для привлечения талантливых молодых специалистов на динамично развивающееся предприятие.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...