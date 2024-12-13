В ведущих нефтяных вузах страны прошли Дни «Удмуртнефти»

Представители предприятия провели профориентационные встречи с будущими выпускниками Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И.М. Губкина и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Удмуртнефть» Фото: «Удмуртнефть»

Мероприятия, направленные на привлечение студентов-нефтяников, организуются в «Удмуртнефти» на протяжении всего года. Главная цель этих встреч – познакомить ребят с особенностями работы в отрасли и рассказать о возможностях старта карьеры на одном из крупнейших предприятий Удмуртии.

Диалог со студентами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел в онлайн-формате по видеосвязи. В этом московском университете учатся 57 выпускников из Удмуртии. Между вузом и «Удмуртнефтью» заключен долгосрочный договор, благодаря чему у студентов есть возможность прохождения оплачиваемой практики на предприятии.

В ходе мероприятия ребят проконсультировали по вопросам трудоустройства в «Удмуртнефть». При поступлении на работу выпускники вузов на три года приобретают статус молодых специалистов. За это время проводится масштабная работа – адаптация ребят на предприятии, вовлечение их в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, развитие компетенций и выявление лидерского потенциала. Молодым специалистам предоставляются социальные гарантии, включая участие в льготной ипотечной программе и компенсацию затрат на аренду жилья для приезжих сотрудников.

В еще одном вузе-партнере – ПНИПУ – делегация предприятия провела День «Удмуртнефти». Программа мероприятия включала не только информацию про выбор профессионального развития и карьерный рост, но и интеллектуальную игру с вопросами о нефтяной сфере. Студентам рассказали о возможностях прохождения практики и трудоустройства в «Удмуртнефти», мерах поддержки молодежи и деятельности совета молодых специалистов, а также дали советы по профессиональному и личностному развитию.

Регулярное участие предприятия в Днях «Роснефти» и «Удмуртнефти» на площадках различных нефтяных вузов страны является важным шагом для привлечения талантливых молодых специалистов на динамично развивающееся предприятие.