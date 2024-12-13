ЦБ рассказал о мерах предприятий по удержанию работников на фоне дефицита кадров

Усиление конкуренции за кадры стало ключевым фактором активного перетока работников между предприятиями, говорится в декабрьском обзоре Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». В докладе отмечается, что на этом фоне работодатели стали активнее применять дополнительные меры стимулирования, так как индексация зарплат не всегда позволяет удержать работников.

К дополнительным мерам стимуляции сотрудников ЦБ отнес оплату процентов по ипотеке, возможность выкупить жилье по льготной цене, расширенный социальный пакет и абонементы в фитнес-залы, компенсацию детского отдыха и билеты на мероприятия.

Часть предприятий также приняла меры по увеличению интенсивности использования труда, среди которых увеличение оплаты труда в выходные дни и ночные смены, а также совмещение должностей, профессий, выполнение дополнительных обязанностей за доплату.

По оценке правительства, российской экономике не хватает около 1,5 млн высококвалифицированных работников. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в конце ноября заявлял, что потребность рынка труда в кадрах до 2030 года, по оценкам министерства, составляет не менее 2,4 млн человек. В августе премьер-министр Михаил Мишустин оценивал нехватку кадров в период до 2030 года в 1,7 млн человек.

О ситуации на российском рынке труда — в материале «Труд платежом красен».