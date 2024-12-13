С начала года на объектах Горьковской железной дороги пострадали 111 человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Горьковской железной дороге с начала года пострадали 111 человек

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На Горьковской железной дороге с начала года пострадали 111 человек

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

В пресс-службе отметили, что Горьковская магистраль продолжает профилактическую работу по предупреждению травматизма. В частности, железнодорожники организуют совместные рейды с правоохранительными органами и проводят разъяснительные беседы в образовательных учреждениях. Такой формат помогает более эффективно разъяснять правила безопасности и обращать внимание пассажиров, в том числе путешествующих с детьми.

Анар Зейналов