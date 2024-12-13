Ростовчане назвали профессиональные цели на 2025 год

Сервис по подбору сотрудников SuperJob провел опрос среди работающих экономически активных ростовчан. Согласно его результатам, в 2025 году 18% респондентов желают увеличить свой доход, 16% планируют повысить квалификацию или пройти курсы, еще столько же думают о карьерном росте. Кроме того, 9% заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии, 6% хотят открыть свой бизнес, а 1% опрошенных нацелен на выполнение планов или успешное завершение проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом каждый четвертый респондент признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на следующий год.

В ходе опроса выяснилось, что повышение дохода в качестве главной цели мужчины называют почти в два раза чаще, чем женщины (23 и 13% соответственно). Также более часто они делают ставку на карьерный рост (18% против 14%) и развитие собственного бизнеса (7% и 5% соответственно).

Анастасия Казуков