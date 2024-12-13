В Башкирии заблокирован конкурс на ремонт моста через Белую

УФАС по Башкирии приостановило определение поставщика ремонта моста через реку Белую на трассе Дюртюли — Нефтекамск по жалобе ООО «Волгадорстрой», следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчиком является Управление дорожного хозяйства Башкирии. Начальная цена контракта — 923,81 млн руб. По условиям контракта, работы необходимо завершить до 30 ноября 2026 года. Длина моста — 745,6 м.

Закупка находится на этапе работы комиссии. Итоги планировалось подвести 17 декабря. На эту же дату назначено рассмотрение жалобы.

По мнению «Волгадорстроя», Управление дорожного хозяйства ограничивает конкуренцию. В жалобе, в частности, указано, что компания обратилась к заказчику за разъяснениями, почему в сметную документацию не заложены средства на аренду плавательных средств-понтонов, буксиров для доставки персонала, материалов и оборудования, причала для перегрузки. Отсылка на закупочную документацию не удовлетворила компанию.

ООО «Волгадорстрой», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Казани в августе 2008 года. Владельцем является Айрат Миннуллин. В 2023 году выручка равнялась 28 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб.

Майя Иванова