Мэр Ярославля призвал сменить адресные таблички на керамические

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил жителям города и бизнесу заменить адресные таблички из металла на объемные из керамики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

В качестве примера он привел музей истории города им. Г. В. Извекова, где новая керамическая адресная табличка заменила тонкую металлическую вывеску. Над дизайн-кодом, по словам мэра, работала инициативная группа, а реализовывали проект — местные мастера по керамике.

«Обновленный вариант будет постепенно появляться на фасадах и других муниципальных зданий. Новые адресные таблички можно разместить и на своем здании. Предлагаю предпринимателям и жителям города поддержать проект»,— написал господин Молчанов.

За макетом он предложил обратиться в «Агентство по рекламе», где его предоставят на безвозмездной основе.

Впервые объемные керамические таблички с таким дизайном стали появляться в городе в 2018 году. Инициатором был бизнесмен и краевед Ян Левин, таблички появились на основанным им ресторанах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Алла Чижова