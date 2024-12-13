В Сургуте благоустроили сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина

В Сургуте завершили благоустройство общественного пространства на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Работы длились два года, сообщили в пресс-службе местной администрации.

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В прошлом году были выполнены работы по инженерным коммуникациям и подготовке фундамента для малых архитектурных форм. В этом году уложили тротуарную плитку, архитектурные формы и освещение.

В сквере появились амфитеатр, антивандальные зеркальные столбы, скамейки, стенды для граффити и туалетные модули для маломобильных граждан. Также установлены перголы-навесы, защищающие от погодных условий. «С момента приёмки сквера есть гарантийные обязательства продолжительностью 60 месяцев. В случае вандализма или наших недочётов в течение этого времени мы несем ответственность в рамках гарантийных обязательств»,– сказал представитель подрядчика Владимир Федоришин.

Осенью в сквере выполнили дополнительное озеленение: завезли плодородный грунт и высадили почти 30 берез, столько же кустарников и деревья хвойных пород. «Здесь стало красиво и комфортно. Очень понравился амфитеатр. Там можно организовывать представления, флэш-мобы, выступления. Большое спасибо, что создается такая красота для сургутян»,– прокомментировала член общественного совета Ольга Тищенко.

Напомним, ранее в Сургуте завершили благоустройство сквера в квартале 20А. В следующем году в парке появится детская площадка, а дорожно-тропиночную сеть расширят так, чтобы она связывала между собой все локации.