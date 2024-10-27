Сквер в микрорайоне 20А в Сургуте откроют в ноябре

В Сургуте (ХМАО — Югра) завершается благоустройство сквера в микрорайоне, сообщили в пресс-службе югорского правительства. Принять первых посетителей он сможет в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства ХМАО Фото: Пресс-служба правительства ХМАО

Проект начали реализовывать в 2022 году. Сначала в сквере построили спортивную площадку, затем появилась площадка для выгула собак. Сейчас там заканчивают устанавливать сцену, малые архитектурные формы, прокладывают дороги и пешеходные тропинки.

В следующем году благоустройство продолжат — в парке появится детская площадка, а дорожно-тропиночную сеть расширят так, чтобы она связывала между собой все локации. Сейчас в Сургуте занимаются обустройством четырех территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». В частности, уже выполнен первый этап работ в парке на ул. Республики, 65, завершают благоустройство сквера на пересечении ул. Ленина и бульвара Свободы.

Ранее стало известно, что в Сургуте появится новый микрорайон на месте совхоза «Северный». Помимо этого, снесут здание станции юннатов в мкр. «Ядро центра города Сургута», на его месте появится здание театра актера и куклы «Петрушка».

Анна Капустина