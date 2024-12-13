Верховный суд Башкортостана вернул экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева в СИЗО

Верховный суд Башкортостана (ВС РБ) вернул бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

ВС РБ по апелляционной жалобе прокурора отменил постановление Нефтекамского горсуда, который 10 декабря изменил Олегу Бекмеметьеву меру пресечения, его перевели из СИЗО под домашний арест.

Олега Бекмеметьева оставили под стражей до 11 января, рассмотрение дела экс-мэра Ижевска продолжится в Нефтекамском горсуде 17 января 2025 года. Тогда сторона обвинения огласит обвинительное заключение.