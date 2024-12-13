Почти 300 млн рублей выделят трем городам Удмуртии на покрытие дефицита бюджета
Три города в Удмуртии — Воткинск, Сарапул и Глазов — получат 276 млн руб. бюджетных кредитов на частичное покрытие местных бюджетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства выделяются из бюджета Удмуртии, срок возврата — до 1 декабря 2025 года. Ставка за пользование бюджетным кредитом составляет 0,1% годовых. Воткинск получит 143 млн, Глазов — 113 млн, Сарапул — 20 млн руб.