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Почти 300 млн рублей выделят трем городам Удмуртии на покрытие дефицита бюджета

Три города в Удмуртии — Воткинск, Сарапул и Глазов — получат 276 млн руб. бюджетных кредитов на частичное покрытие местных бюджетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства выделяются из бюджета Удмуртии, срок возврата — до 1 декабря 2025 года. Ставка за пользование бюджетным кредитом составляет 0,1% годовых. Воткинск получит 143 млн, Глазов — 113 млн, Сарапул — 20 млн руб.

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