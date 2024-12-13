Минздрав Удмуртии утвердил график работы медорганизаций в новогодние праздники

Минздрав Удмуртии определил график работы поликлиник, стоматологий и других медицинских учреждений в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Взрослые поликлиники 30, 31 декабря, а также 3, 4, 5 и 8 января будут работать в режиме субботы. Пациенты смогут вызвать дежурного врача, получить неотложную медпомощь, а также попасть в пункт вакцинации.

29 декабря, 1 и 7 января во взрослых поликлиниках будут выходные дни.

2 и 6 января взрослые поликлиники будут функционировать в обычном режиме.

Детские поликлиники 29 декабря, 1, 5 и 7 января будут работать в режиме выходного дня. Можно будет попасть к дежурному педиатру, получить неотложную медпомощь и вызвать врача домой.

30, 31 декабря, 3, 4 и 8 января в детских поликлиниках будет функционировать только дежурный педиатр, можно будет получить неотложную помощь, а также вызвать врача на дом.

С 29 декабря по 8 января будут работать детские стоматологические поликлиники на оказание неотложной медпомощи.

2 и 6 января детские поликлиники будут открыты по обычному графику. Также в эти дни откроются детские стоматологические поликлиники, медпомощь можно будет получить с 8:00 до 20:00.

Выдача молочной продукции с 29 декабря по 8 января будет осуществляться по графику медорганизации.