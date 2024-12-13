Цена нового автомобиля на Урале в ноябре составила 2,64 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в ноябре составила 2,64 млн руб., сообщили аналитики Авто.ру. Цена осталась на уровне предыдущего месяца, но ряд китайских моделей стал дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом по стране средняя цена новой машины в ноябре выросла на 1%, достигнув 3,7 млн руб., хотя это ниже январских показателей.

Самое значительное снижение средней стоимости среди новых автомобилей в Свердловской области зафиксировано у модели Chery Tiggo 8, которая стала дешевле на 8,2%, остановившись на уровне 3,47 млн руб. Двумя наиболее подорожавшими моделями стали Geely Atlas Pro (рост на 7%) и Changan UNI-T (рост на 4,8%).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области число российских автомобилей за год снизилось на 6%, а китайских — увеличилось на 10%. При этом в топе по спросу среди новых автомобилей по-прежнему остается Lada — показатели по ее продажам в два раза опережают число проданных Chery и Haval.

Подробнее о ситуации на авторынке — в материале «"Китайцы" погнались за Lada»

Алексей Буров