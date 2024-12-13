Средние доходы жителей Удмуртии выросли на 20,7% в январе-сентябре

С января по сентябрь 2024 года среднедушевые доходы жителей Удмуртии выросли на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В связи с этим сберегательная и потребительская активности увеличились. Об этом сообщает пресс-служба банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За девять месяцев также на 9,9% увеличился оборот розничной торговли в республике. Оборот общественного питания вырос на 10,8%, платных услуг — на 3,4%.

На 1 октября объем сбережений граждан в банках в Удмуртии за год вырос на 32,5%. Увеличение объема сбережений связаны с привлекательными предложениями по вкладам, обусловленными высокой ключевой ставкой.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что объемов вкладов на 1 октября составлял 302,2 млрд руб. На счетах эскроу, которые не учитывались в объеме сбережений, — 47,3 млрд руб.