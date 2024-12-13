26% жителей Казани приобретают новогодние подарки спонтанно, при этом женщины предпочитают готовиться к празднику заранее. Информация об этом следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый четвертый житель Казани покупает новогодние подарки спонтанно

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Каждый четвертый житель Казани покупает новогодние подарки спонтанно

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Исследование показало, что 22% горожан покупают подарки за 2–3 недели до Нового года, 13% — за месяц, а 4% начинают готовиться за несколько месяцев. Каждый пятый житель Казани (21%) вовсе отказывается от покупки подарков, предпочитая дарить деньги.

Наиболее активными покупателями оказались казанцы в возрасте 35–45 лет — 77% из них приобретают новогодние подарки. Среди респондентов с доходом от 100 тыс. руб. большинство (35%) совершают покупки спонтанно.

Ранее сообщалось, что в этом году 73% жителей Казани планируют провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи.

Анар Зейналов