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В Челябинске число выставленных на продажу вторичных квартир выросло на 23%

По итогам ноября в Челябинске число предложений вторичной недвижимости выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость квартиры составляет 5,1 млн руб., сообщает «Авито Недвижимость».

В целом по стране число предложений вторичной недвижимости увеличилось на 5%. При этом наиболее заметно — на 8% в обоих случаях — выросли продажи студий и 1-комнатных квартир, а выбор двухкомнатных и трехкомнатных стал больше на 6% и 4% соответственно. Что касается спроса, по России вырос интерес к студиям и 1-комнатным квартирам — на 13% и 5% соответственно. В Челябинске этот показатель и в том, и в другом случае составляет +11%.

Виталина Ярховска

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