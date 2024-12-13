Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Богдановическом заводе модернизируют производство и запустят новую линию

На Богдановичском заводе минераловатных плит (Свердловская область) запустят новую линию по производству утеплителя. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Атомстройкомплекса» (компания занимается строительством), объем инвестиций оценивается порядка 1,24 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

в компании отметили, что Свердловская область вошла в число лидеров по потреблению минерального утеплителя. «Из-за растущего дефицита минераловатный утеплитель включен в перечень критической промышленной продукции в отрасли промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,– прокомментировали в компании. Заместитель генерального директора ГК «Атомстройкомплекс-Промышленность», управляющий директор Дмитрий Сазонов отметил, что модернизация предприятия позволит увеличить объем выпускаемой продукции и сократить сроки доставки на стройплощадки.

Сейчас завод производит около 40 тыс. тонн минераловатной плиты в год, но после запуска новой линии мощность увеличится до 70 тыс. тонн. В компании отметили, что сейчас рассматриваются возможности расширения поставок за рубеж.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...