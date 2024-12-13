На Богдановическом заводе модернизируют производство и запустят новую линию

На Богдановичском заводе минераловатных плит (Свердловская область) запустят новую линию по производству утеплителя. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Атомстройкомплекса» (компания занимается строительством), объем инвестиций оценивается порядка 1,24 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

в компании отметили, что Свердловская область вошла в число лидеров по потреблению минерального утеплителя. «Из-за растущего дефицита минераловатный утеплитель включен в перечень критической промышленной продукции в отрасли промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,– прокомментировали в компании. Заместитель генерального директора ГК «Атомстройкомплекс-Промышленность», управляющий директор Дмитрий Сазонов отметил, что модернизация предприятия позволит увеличить объем выпускаемой продукции и сократить сроки доставки на стройплощадки.

Сейчас завод производит около 40 тыс. тонн минераловатной плиты в год, но после запуска новой линии мощность увеличится до 70 тыс. тонн. В компании отметили, что сейчас рассматриваются возможности расширения поставок за рубеж.