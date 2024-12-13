В Ярославле выбрали перевозчика на маршрут №44

В Ярославле перевозчиком на маршруте №44 «Торговый переулок» – «Улица Чкалова» будет ООО «Транском-Авто», ранее работавшее в городе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что маршрут №44 будет работать только в 2025 году. Его возвращают в качестве компенсации трамвайного маршрута №1 «Улица Свердлова — Улица Чкалова», который перестанет работать в начале 2025 года в связи с закрытием движения из-за замены трамвайных путей.

Для поиска перевозчика власти проводили аукцион, начальная цена контракта составляла 37,2 млн руб. Победителем стало ООО «Транском-Авто». Сейчас с перевозчиком заключают контракт, на маршрут он выйдет 1 января 2025 года.

«По условиям контракта на маршруте №44 планируется работа шести автобусов большого класса. Следовать они будут в прямом направлении по улице Чкалова, проспекту Октября и улицам Ушинского и Комсомольской. В обратном направлении – по улице Первомайской, проспекту Октября и улице Чкалова»,— рассказали в правительстве области.

Ранее ООО «Транском-Авто» работало в городе. Перевозчик по числу маршрутов уступал только АО «ПАТП-1» Ярославль. Но компания ушла после того, как не выиграла ни одного лота на аукционах, проводимых в рамках транспортной реформы.

Алла Чижова