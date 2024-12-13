В Башкирии застройщик пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении коммерческого директора ООО «Башстрой», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это Руслан Харрасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020–2022 годах «Башстрой» выступал застройщиком жилого комплекса «Радужный» в деревне Байрак. По окончании строительства малоэтажного многоквартирного дома обвиняемый, не желая передавать участникам долевого строительства две квартиры, скрыл от них факт ввода здания в эксплуатацию. Затем он, предоставив ложную информацию в Росреестр, оформил на компанию права собственности на эти квартиры и продал их третьим лицам. Общая сумма ущерба оценивается на сумму около 6 млн руб.

На машину обвиняемого марки Toyota Land Cruiser, а также недвижимость застройщика на сумму более 20 млн руб. наложен арест.

Венера Хисамова