В Сочи обновили 39 км дорог по нацпроекту БКД

В Лазаревском районе Сочи отремонтировали улицы Коммунальников и Калараша, ведущие к популярному туристическому объекту — Крабовому ущелью, входящему в состав Сочинского национального парка. Всего с начала 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территории курорта отремонтировали 59 участков протяженностью свыше 30 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

И. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов отметил, что при ремонте улиц Коммунальников и Калараша особое внимание уделили организации безбарьерной среды. Для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, а также мам с колясками дорожники выполняют занижение бордюрного камня перед пешеходными переходами.

Подрядчики устранили просадки, подняли горловины колодцев, заменили бортовые камни и уложили новый слой асфальтобетона. После завершения основных работ на объектах нанесли разметку и установили дорожные знаки согласно проектной документации.

Вячеслав Рыжков