HH.ru: в декабре самыми дефицитными специалистами в Башкирии стали дворники

В начале декабря в Башкирии наиболее жесткая конкуренция среди работодателей была за дворников, на одну такую вакансию приходится только 0,6 резюме потенциальных кандидатов, сообщает пресс-служба hh.ru. Кроме того, в дефиците были токари, фрезеровщики, шлифовщики (0,7 резюме), маляры, штукатуры, повара, пекари, кондитеры, специалисты по взысканию задолженности (по 1), администраторы магазинов и торговых залов, а также продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В топ-20 специалистов, которых не хватает сейчас в Башкирии, вошли товароведы, слесари, сантехники (1,6), сварщики, врачи, автослесари, автомеханики (1,7), ветеринары, операторы call-центра, специалисты контактного центра (2,2), директора магазина и сети магазинов (2,4), швеи, портные, закройщики, главные врачи и заведующие отделением, электромонтажники (2,5) и операторы станков с ЧПУ (2,6).

В среднем на одну вакансию в республике, как и в целом по стране, сейчас приходится 4,2 резюме, этот показатель пока соответствует норме для рынка труда, которая начинается от четырех резюме на вакансию.

Майя Иванова